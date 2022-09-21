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    Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı

    ATV Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameramanı Hakan Aykaç, haber yapmak için gittiği yerde saldırıya uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 10:06
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    Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı

    Ankara’da bir rezidansta yaşayan çiftin bina güvenliğini darbettiği bilgisine ulaşan Atv Haber ekibi, dün olay yerine gitti.

    Önce mağdur ile konuştular. Sonra iddiaların hedefindeki çiftin kapısı çaldılar.

    Tehdit etti, saldırdı

    Güvenlik görevlisine saldıran Dilan Beyhanlı, aynı tavrı habercilere karşı da sürdürdü.

    Beyhan, Atv haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç'ı önce tehdit etti, sonra da saldırdı.

    Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı VİDEO

    Darp raporu alındı

    O anlar Hakan Aykaç’ın kamerasına anbean yansıdı.

    Saldırıya uğrayan muhabir Sultan Akdoğan darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

    Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı #1

    Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı #2

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