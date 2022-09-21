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Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı

Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı

ATV Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameramanı Hakan Aykaç, haber yapmak için gittiği yerde saldırıya uğradı.