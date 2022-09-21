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Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı
ATV Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameramanı Hakan Aykaç, haber yapmak için gittiği yerde saldırıya uğradı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 09:47
- Güncelleme : 21.09.2022 - 10:06
Ankara’da bir rezidansta yaşayan çiftin bina güvenliğini darbettiği bilgisine ulaşan Atv Haber ekibi, dün olay yerine gitti.
Önce mağdur ile konuştular. Sonra iddiaların hedefindeki çiftin kapısı çaldılar.
Tehdit etti, saldırdı
Güvenlik görevlisine saldıran Dilan Beyhanlı, aynı tavrı habercilere karşı da sürdürdü.
Beyhan, Atv haber muhabiri Sultan Akdoğan ve kameraman Hakan Aykaç'ı önce tehdit etti, sonra da saldırdı.
Habere giden ATV ekibi saldırıya uğradı VİDEO
Darp raporu alındı
O anlar Hakan Aykaç’ın kamerasına anbean yansıdı.
Saldırıya uğrayan muhabir Sultan Akdoğan darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.