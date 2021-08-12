Haberi uçaktan inince aldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evi yandı mı?

Haberi uçaktan inince aldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evi yandı mı?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bodrum tatillerini sonlandırıp İstanbul'a döndü. Ancak çiftin Gümüşlük'teki evinin etrafında yangın çıktı. Özçivit Ailesi haberi uçaktan inince aldı.

Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele etmeye devam ediyor.

Bu hafta yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı ancak geçtiğimiz hafta Manavgat ve Gümüşlük yangınları herkesi korkuttu.

Korkanlardan birisi ise Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oldu. İkili oğulları Karan ile birlikte iki ay önce Bodrum'a gitti.

Gümüşlük'teki evlerinde tatilin kefini çıkaran Özçivit Ailesi, İstanbul'a döndü.

Özçivit ve Evcen İstanbul'a geldikten sonra, Gümüşlük'teki evlerinin etrafındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

EVLERİ YANDI MI?

Gümüşlük Dereköy’de başlayıp Koyunbaba mevkisine doğru ilerleyen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılmasına rağmen rüzgarın etkisiyle oyuncuların evinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı.

Oyuncu çiftin evinin hemen arka kısmındaki yangın kontrol altına alınsa bile ara ara dumanların yükseldiği görüldü.

Uçaktan iner inmez Gümüşlük'teki evinin, etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangını öğrenen Burak Özçivit, sitesinin bekçisinden sürekli bilgi paylaşmasını istedi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın Gümüşlük'e inmesin diye canla başla mücadele edildi. Karadaki ekipler iş makineleri ile yangının yollarını kapatmaya çalışırken, halkta kovalarla ormana su taşıdı.

İtfaiye ve iş makinelerinin yanı sıra, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri peşi sıra yangına müdahale etti.

Yangın beş saat sonra kontrol altına alındı ancak gece saatlerinde soğutma çalışmaları yapılamadığı için tekrardan alevlendi.

"YANGIN ŞİMDİ BİZE GELİYOR.."

İstanbul'a dönen Burak Özçivit, sosyal medya hesabı üzerinden yangının evine yakın bölümde olduğu video paylaştı, "Gümüşlük, şimdi bize geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." mesajını yazdı.