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    Habertürk canlı yayınında gergin anlar: Abdullah Ağar çok sinirlendi

    Habertürk TV'de ekrana gelen programa NATO danışmanı Sinan Ülgen ile Abdullah Ağar arasındaki tartışma damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:35
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    Habertürk canlı yayınında gergin anlar: Abdullah Ağar çok sinirlendi

    Habertürk ekranlarında Afşin Yurdakul ile Kürşad Oğuz’un sunduğu HT 360 programında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları konuşuldu.

    AĞAR'A 'RUS YANLISI' DEDİ

    Abdullah Ağar’ın değerlendirmeleri sırasında EDAM Direktörü ve NATO danışmanı Sinan Ülgen’in, Abdullah Ağar’ı, “Rus yanlısı düşündüğü” imasının ardından çok kızdı.

    Habertürk canlı yayınında gergin anlar: Abdullah Ağar çok sinirlendi

    "TÜRK GİBİ DÜŞÜNÜYORUM"

    Abdullah Ağar bu suçlamaya “Türk gibi düşünüyorum” dedi.

    Programda Sinan Ülgen’in Rusya’nın harekatında haksız olduğu ve Batı’nın Rusya karşısında doğru organize olduğunu aktarmasının ardından söz alan Abdullah Ağar, Putin’in NATO tarafından tahrik edildiğini söyledi.

    Habertürk canlı yayınında gergin anlar: Abdullah Ağar çok sinirlendi #1

    Habertürk canlı yayınında gergin anlar: Abdullah Ağar çok sinirlendi #2


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