Afşin Yurdakul, gelen motorin son dakikasını anons ederken zam değil, indirim olduğunu son anda anlayınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Küresel çapta enerji ürünlerinde yaşanan fiyat artışı, Türkiye'de döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle derinden hissedilir oldu.

Dolar kurunun her yukarı hamlesinde akaryakıt fiyatlarına da zam yapıldı.

Son günlerde benzin, motorin ve LPG'ye art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükerken, bugün motorinde 44 kuruş indirim yapıldı.

Habertürk'te HT 360 programını sunan Afşin Yurdakul da yayındayken motorin son dakikası geldi.

Zam anonsu yapan Yurdakul, daha sonra Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) konuya ilişkin açıklamasını okuyunca haberin indirim olduğunu fark etti.

"ELÇİYE ZEVAL OLMAZ"

Konuklarının sözünü keserek son dakika bilgisini veren Yurdakul, "Elçiye zeval olmaz ben son dakika bilgisini okuyacağım çünkü. Bir zam haberi bu. EPGİS'ten geliyor bu açıklama." dedi.

Yurdakul, açıklamanın "Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin satış fiyatında 44 kuruş..." kısmına kadar okuduktan sonra hata yaptığını anladı.

Habertürk'te Afşin Yurdakul'un indirim haberi şaşkınlığı VİDEO

"AFEDERSİNİZ ZAM HABERİ SANDIM"

Daha sonra seyircilerden af dileyen deneyimli sunucu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok afedersiniz, ben hakikaten bunu zam haberi sandım. Çünkü şimdi önüme düştüğü için okudum. Hayır burada indirim var. İndirim yapılıyor. Sözümü geri alıyorum. İzleyicilerimiz affetsinler. Ben de zam haberi olarak gördüm. Sadece 44 kuruşu gördüm ekranda. Bu da iyi bir haber. Bu da bir indirim haberi. Dinleyiciler de bir an heyecanlandıysalar beni affetsinler lütfen. Canlı yayın cilvesi diyelim."



