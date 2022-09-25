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    Habertürk'te canlı yayın kavgası

    Habertürk ekranlarında gündemi yorumlayan araştırmacı Onur Erim ve yazar Şükrü Küçükşahin'in tartıştığı anlarda tansiyon arttı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 01:10
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 01:15
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    Habertürk'te canlı yayın kavgası

    Türkiye'de seçim yaklaştıkça siyasetteki gerilim ekranlara da yansıyor.

    Türk televizyonlarında hemen her akşam siyasi gelişmeler masaya yatırılıyor.

    Habertürk'te de Serap Belet'in moderasyonunda Olaylar ve Görüşler programında yorumcu ve siyasetçiler gündemi değerlendirdi.

    Gecenin ekran tartışması Habertürk'te

    Programın katılımcılarından araştırmacı Onur Erim ve yazar Şükrü Küçükşahin'in tartışması ise geceye damga vurdu.

    Erim'in başka bir isme atıf yaparak kullandığı Cumhurbaşkanı tanımını Küçükşahin eleştirince ortam alevlendi.

    Küçükşahin'ın, "Onur Bey'in tarif ettiği Cumhurbaşkanı insanüstü bir tarife geliyor" çıkışını Erim, "Benim lafımı bir daha çarpıtmayın" diyerek karşıladı.

    "Sizin anlama sorununuz var"

    Kendisinin bir atıf yaptığını hatırlatan Erim'in "Bey demekle nazik olunmaz" sözleri ise gerilimi artırdı.

    Sonrasında Küçükşahin'den gelen "Sizin gerçekten anlama sorununuz var." cümlesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

    Habertürk'te canlı yayın kavgası VİDEO


    "Terbiyesizlik yapma"

    Onur Erim bu sözlere "Terbiyesizlik yapmayın. Haddinizi bilin." diyerek cevap verdi.

    Bu dakikadan sonra tartışmayı Erim, "Haddini bil" ifadeleriyle sürdürürken Küçükşahin ise "Onur Bey siz eğitimiznizi terbiyenizi gözden geçiriniz." sözleriyle cevap verdi.

    Kavganın alevlenmesi üzerine moderatör Serap Belet araya girerek tarafları sakinleştirdi.

    Habertürk te canlı yayın kavgası #1


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