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Habertürk'te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi

Habertürk'te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi

Habertürk Gündem programının iki yorumcusu Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında gerilim dolu dakikalar yaşandı. Çok sinirlenen Şen, Aksoy'a "Hadi oradan hadi oradan." diyerek çıkıştı.