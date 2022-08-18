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    Habertürk'te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi

    Habertürk Gündem programının iki yorumcusu Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında gerilim dolu dakikalar yaşandı. Çok sinirlenen Şen, Aksoy'a "Hadi oradan hadi oradan." diyerek çıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 09:09
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    Habertürk'te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi

    Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Habertürk Gündem programında yine hararetli dakikalar yaşandı.

    Türkiye’nin, şehit haberleri gelmesine rağmen Suriye’nin kuzeyine ‘icazet almadan operasyon yapamadığını’ öne süren Ersan Şen’e Faruk Aksoy, “O zaman tezkereye destek de isteyin” sözleriyle karşılık verdi.

    Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında gerginlik

    Ersan Şen, Faruk Aksoy’a, “Sen manda zihniyetini savunuyorsun” diye çıkışınca Aksoy, “Ooo, ooo sen mandacılıktan bahsederken ben Suriye sınırındaydım” dedi.

    Habertürk'te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi VİDEO

    Ersan Hoca çok sinirlendi

    Bu sözler üzerine Ersan Şen çok sinirlenerek, “Hadi oradan hadi oradan” diye çıkıştı.

    Sunucular Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un araya girmesiyle iki isim sakinleşebildi.

    Habertürk te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi #1

    Habertürk te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi #2

    Habertürk te Ersan Şen ve Faruk Aksoy arasında tansiyon yükseldi #3


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