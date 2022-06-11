Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
506.869
-2.29%
BTXN Coin
10.18
-8.61%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C
    Habertürk'te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı

    Habertürk'te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı

    Enine Boyuna'da hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün uyarılarını dinlememesi üzerine moderatör Hülya Hökenek, seslerini kıstırmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 04:07
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 04:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair konular ele alındı.

    Ekonominin tartışıldığı bölümde hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem küçük arasındaki polemik hararetlendi.

    Susturamayınca seslerini kıstırdı

    Öyle ki kimin ne dediğinin anlaşılmadığı tartışmada programın moderatörü Hülya Hökenek, konuklarını defalarca uyarsa da başarılı olamadı.

    Diğer konuklarından Nasuhi Güngör'ü araya alan Hökenek, Ersan Şen ve Cem Küçük'ün seslerinin kapatılmasını istedi ve programa devam etti.

    Habertürk'te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı - VİDEO

    Habertürk te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı #1

    Habertürk te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı #2

    Habertürk te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı #3

    Habertürk te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    BMW M serisi elektrikliye dönüşüyor
    Otomobil

    BMW M serisi elektrikliye dönüşüyor

    YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
    Eğitim

    YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması

    Görüş Bildir