Enine Boyuna'da hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün uyarılarını dinlememesi üzerine moderatör Hülya Hökenek, seslerini kıstırmak zorunda kaldı.

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair konular ele alındı.

Ekonominin tartışıldığı bölümde hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem küçük arasındaki polemik hararetlendi.

Susturamayınca seslerini kıstırdı

Öyle ki kimin ne dediğinin anlaşılmadığı tartışmada programın moderatörü Hülya Hökenek, konuklarını defalarca uyarsa da başarılı olamadı.

Diğer konuklarından Nasuhi Güngör'ü araya alan Hökenek, Ersan Şen ve Cem Küçük'ün seslerinin kapatılmasını istedi ve programa devam etti.

Habertürk'te konukları susturamayan moderatör, seslerini kıstırdı - VİDEO