Habertürk canlı yayında gazeteci Deniz Zeyrek'in fare benzetmesine kızan Mete Yarar, programı terk etti.

Son birkaç aydır stüdyosundan garip seslerin geldiği, konuklarının yanlış anlaşılsalar da birbiriyle söz kavgasına tutuştuğu 'Türkiye'nin Nabzı'n bir tatsız olay daha yaşandı.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, gündeme dair konular ele alındı.

METE YARAR İLE DENİZ ZEYREK ARASINDA KABAK-FARE LATİFESİ

Programda Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e "12'den sonra kabağa dönüşüyor" diye takılan güvenlik uzmanı Mete Yarar'a Deniz Zeyrek, "Fare olmaktan iyidir" sözleriyle karşılık verdi.

Stüdyodakilerin gülmesi Mete Yarar'ın da gülerek "Katılıyorum" demesinin ardından konulara devam edildi.

Habertürk'te Mete Yarar ile Deniz Zeyrek arasında fare tartışması-Video

"SENİN AYARIN BOZUK, BİR DAHA AYNI PROGRAMA ÇIKMAM"

Kısa süre sonra Mete Yarar, sosyal medyada Deniz Zeyrek ile aralarındaki kısa diyaloğun farklı mecralara çekildiğini görünce Zeyrek'e kızarak, "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa, onunla kafa kafaya geleceğim. Ben sana kabağa dönüş dedim. Edep dersi verdiğin adama bak. Geçen hafta burada Nedim Şener'e 'Konuşmalarınıza dikkat edin' diye ayar veriyordun. Bir daha seninle programa çıkmam. Senin ayarın bozuk. Seviyen bozuk." dedi ve sunucu Veyis Ateş ve gazeteci Deniz Zeyrek'in ikna çabalarına rağmen programı terk etti.

VEYİS ATEŞ: "KENDİMİZE NAZAR ETTİK"

Reklam arasından sonra Veyis Ateş, "Normalde sakin bir program akışımız olmasına rağmen, son birkaç aydır gerilimlerle başlayan, sonrasında stüdyoda yaşananlar.. Kendi kendimize mi nazar ettik, nasıl oldu, ama böyle oldu." dedi.