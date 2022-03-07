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    Habertürk'te Oylum Talu'nun canlı yayın hatası konuğunu şaşırttı

    Habertürk sunucusu Oylum Talu, "Siz emekli askersiniz" dediği Prof. Türker'den "Değilim" yanıtı alınca neye uğradığını şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:04
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    Habertürk'te Oylum Talu'nun canlı yayın hatası konuğunu şaşırttı

    Habertürk TV’de Oylum Talu, Ukrayna Özel Yayını'nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker’i ağırladı.

    Oylum Talu, “Siz aynı zamanda emekli askersiniz… Biraz askeri hareketliliği de değerlendirmek istiyorum sizle.” diyerek söze başlayınca Prof. Dr. Taşansu Türker, "Emekli asker değilim." diye yanıt verdi.

    "BİRAZ ASKERİ HAREKETLİLİĞİ KONUŞALIM DİYE GİRİZGAH YAPTIM"

    Talu, bunun üzerine "Biliyorum değilsiniz ama şundan kaynaklı söyledim. Açıklamalarınız, yaklaşımlarınız askeri hareketlere de çok yakın ve çok net bir şekilde, açık bir şekilde aktardığı için söyledim. Biraz askeri hareketliliği de konuşalım diye bir girizgah yaptım aslında…” ifadelerini kullandı.

    "HAYATTA EN AZ BİLDİĞİM KONULAR"

    Türker, bu sözler üzerine ise “Askeri konular benim hayatta en az bildiğim konulardır. Askerlik, istihbarat, polisiye mevzular… Kitap erbabı olduğum için herhalde… Başka akıl dünyalarıdır onlar. Ama bilmemenin verdiği rahatlıkla, kendi bildiğim alana çekmek şartıyla konuşabilirim.” ifadesini kullandı.

    Habertürk te Oylum Talu nun canlı yayın hatası konuğunu şaşırttı #1

    Habertürk te Oylum Talu nun canlı yayın hatası konuğunu şaşırttı #2


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