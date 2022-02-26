Habertürk'te Ukraynalı kadınlara ilişkin tepki çeken sözler

Ukrayna’dan yayına bağlanan Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ülkeden ayrılanlarla ilgili, "Türkiye’de eminim hiçbir kadın kocasını bırakmaz" dedi.

Habertürk TV’de Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunun konuşulduğu canlı yayında, ülkeden ayrılanlara yönelik açıklamalarda bulunuldu.

Ukrayna’dan yayına bağlanan Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ülkeden ayrılanlarla ilgili konuşurken, "Türkiye’de eminim hiçbir kadın kocasını bırakmaz" dedi.

Çetin'in ifadeleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"TÜRKİYE'DE OLSA KADINLAR KOCALARINI BIRAKIP KAÇMAZ"

Çetiner Çetin’in sözleri şöyle:

"Ukrayna’da bir devlet kimliği ulus kimliği oluşmadığı için büyük problemlerle karşılaşılıyor. Örneğin insanlar savaşmak yerine terk ediyorlar. Bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar, kocaları ve erkek arkadaşları kadınları gümrüğe getiriyor bırakıyorlar. Belki ben biraz duygusal davranıyorum ama Türkiye’de eminim ki hiçbir kadın kocasını ailesini bırakıp kaçmaz. Ama maalesef durum burada daha farklı."



