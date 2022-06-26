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    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'

    Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğün dansları ve kılıçla pasta kesmeleri sosyal medyada alay konusu oldu.
    • 26.06.2022 - 09:36
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    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'

    3 yıldır birlikte olan Nazlı Kayı ile  iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde evliliğe ilk adımı atttı.

    10 Ekim'de nikah masasına oturan çift,  Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikah töreni yaptı.

    Ünlü çift, gerçekleşen nikahın ardından Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendi.

    Sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı.

    Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ikilinin Çırağan Sarayı'ndaki mesafeli düğün dansları ve kılıçla pasta kesmeleri ise sosyal medyayı salladı.

    "Pasta yıkılacak sandım"

    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın kılıçla kestiği pasta, takipçileri arasında alay konusu oldu.

    Çiftin fotoğraflarını görenler "Sakin ol şampiyon", "Pasta yıkılacak sandım", "Pastanın maket olması dışında bi sorun yok" yorumları yaptı.

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! Pasta yıkılacak sandım #1

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! Pasta yıkılacak sandım #2

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! Pasta yıkılacak sandım #3

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! Pasta yıkılacak sandım #4

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! Pasta yıkılacak sandım #5

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! Pasta yıkılacak sandım #6


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