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Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'

Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'

Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğün dansları ve kılıçla pasta kesmeleri sosyal medyada alay konusu oldu.