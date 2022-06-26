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    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu

    Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ancak ani gelen bir ölüm haberiyle düğünleri ertelenen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, dün akşam Çırağan Sarayı’nda yapılan düğünle evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 10:20
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    Sosyetenin heyecanla beklediği düğün nihayet gerçekleşti…

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, görkemli bir düğünle evlendi.

    Babasını kaybetti, düğün ertelendi

    Aslında mutlu günün tarihi daha erkendi ancak gelen bir ölüm haberi planları değiştirdi.

    Nazlı Kayı'nın Bursa'da yaşayan üvey babası Avukat Kaan Dimili, geçtiğimiz ağustos ayında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

    Sade bir nikah yapıldı

    Acı haberle sarsılan Kayı ile Sabancı aileleri, hemen düğünü erteledi.

    10 Ekim 2021 tarihinde sade bir nikahla dünyaevine giren çift, muradına dün akşam erdi.

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı görkemli bir düğünle evlendi ViDEO

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu #1

    Kılıçla pasta kestiler

    Çırağan Sarayı’ndaki düğünde bir kez daha “evet” diyen çift, kılıçla pasta kesti.

    Yüzlerce kişi de düğünlerinde çifti yalnız bırakmadı.

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu #2

    3 yıllık mutlu birliktelik

    3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık 2020 ’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu #3

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu #4

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    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu #9

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu #10


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    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu
    Medya

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu

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