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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ancak ani gelen bir ölüm haberiyle düğünleri ertelenen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, dün akşam Çırağan Sarayı’nda yapılan düğünle evlendi.