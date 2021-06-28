Hadi İnşallah filmi nerede çekildi? Hadi İnşallah konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın üstlendiği Hadi İnşallah filmi, bu akşam film severlerle buluşacak. Peki Hadi İnşallah filmi nerede çekildi? İşte Hadi İnşallah konusu ve oyuncuları..

Yapımcılığını 25 Film'in üstlendiği, başrollerinde Murat Boz ve Büşra Pekin'in yer aldığı Hadi İnşallah filmi, bu akşam saat 22.45'te Fox TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman'ın kaleme aldığı komedi türündeki Hadi İnşallah filmi, 28 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi. PuCCa'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabından sinemaya uyarlanan yapımın müziği ise Nil Karaibrahimgil tarafından hazırlandı.

Filmi yayın akışında gören izleyiciler, Hadi İnşallah filminin konusu ve oyuncu kadtosuyla birlikte çekildiği yerler hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Hadi İnşallah filmi nerede çekildi? İşte Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncuları...

HADİ İNŞALLAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir'de yapılan Hadi İnşallah filminin galası da İzmir’de bir AVM'de gerçekleştirildi.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU

Hadi İnşallah filmi, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara’da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir’e ailesinin yanına döner.

Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir’deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır!

''Pekmez'' lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI