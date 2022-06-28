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    Hadid kardeşlerin defile tarzı olay oldu! Tanınmayacak hale geldiler...

    Paris Moda Haftası kapsamında Amerikan lüks moda markası Marc Jacobs'ın defilesinde yürüyen Gigi-Bella Hadid kardeşlerin podyumdaki yeni tarzı dikkat çekti.
    • 28.06.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:03
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    Hadid kardeşlerin defile tarzı olay oldu! Tanınmayacak hale geldiler...

    Sosyal medyadaki kıyafetleri ve pozlarıyla dikkatleri çeken Gigi-Bella Hadid kardeşler, dünyanın gündeminden düşmüyor.

    Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid, Paris Moda Haftası kapsamında Amerikalı moda tasarımcısı Marc Jacobs'ın defilesinde yürüdü.

    Podyumda boy gösteren Hadid kardeşler, yeni tarzlarıyla bambaşka bir hale büründü.

    Görünüşleriyle dikkatleri toplayan ünlü modeller, kazınmış saç modelleri ve silinmiş gibi görünen kaşlarıyla daha önce hiç olmadığı kadar farklı bir stilde görüntülendi.

    Sosyal medya hesabından bu görünümünü paylaşan Bella Hadid'in kaşlarını boyamış olması da ilgi uyandırdı.

    Kız kardeşi Bella'ya podyumda eşlik eden Gigi ise alışık sarı saçları yerine siyah ve kaküllü saç modeliyle defile yürüdü.

    Hadid kardeşlerin defile tarzı olay oldu! Tanınmayacak hale geldiler... #1

    Hadid kardeşlerin defile tarzı olay oldu! Tanınmayacak hale geldiler... #2

    Hadid kardeşlerin defile tarzı olay oldu! Tanınmayacak hale geldiler... #3

    Hadid kardeşlerin defile tarzı olay oldu! Tanınmayacak hale geldiler... #4Hadid kardeşlerin defile tarzı olay oldu! Tanınmayacak hale geldiler... #5


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