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    Hadise aşkın kitabını raftan indirdi yeniden yazıyor! Eller sımsıkı...

    Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, Instagram hesabından mutluluk dolu kareler paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı sevgilisinin elinden tutuğu bir kareyi, romantik bir şarkı eşliğinde yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 21:45
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    Hadise aşkın kitabını raftan indirdi yeniden yazıyor! Eller sımsıkı...

    Kaan Yıldırım'la uzun bir süre aşk yaşayan Hadise, geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdı.

    İnişli-çıkışlı ilişkisini sonlandıran şarkıcı ve Ebru Gündeş arasında bazı olumsuz durumlar yaşandı.

    Hadise bu olumsuz durumların ardından O Ses Türkiye sahnesinden çekildi ve yeni sezonda yer almadı.

    Yalnız kalan Hadise'nin bu sessizliği oldukça kısa sürdü, şarkıcı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka merhaba dedi.

    Hadise'nin aşkı yaz aylarında başlarken, o dönem Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel ile anıldı.

    Kaan ve Çağla bu haberleri sık sık yalanlarken, Hadise geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk karesini yayınlandı.

    HADİSE'NİN AŞKI DEVAM EDİYOR

    Hadise ve Mehmet Dinçerler ilk dönem aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

    Ancak ikili kısa bir süre önce Instagram'dan ilk karelerini yayınlayarak, hayranlarından tam not aldı.

    El ele tutuştukları kareyi siyah-beyaz filtreyle yayınlayan şarkıcı, pozlarına beyaz kalp emojisi koydu. Hadise’nin aşk dolu gönderisi yarım milyondan fazla beğeni aldı.

    Şarkıcı bununla kalmayarak bugün yine Instagram hesabından bir kare daha yayınladı. Hadise sevgilisi ile el ele tutuştuğu kareyi romantik bir müzik eşliğinde takipçileri ile paylaştı.

    Hadise aşkın kitabını raftan indirdi yeniden yazıyor! Eller sımsıkı... #1

    Hadise aşkın kitabını raftan indirdi yeniden yazıyor! Eller sımsıkı... #2

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