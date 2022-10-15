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    Hadise ceketinin önünü açınca olanlar oldu! Dekoltesi sosyal medyayı salladı! 'Ayrılık yaramış'

    Ünlü şarkıcı Hadise instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geldi.Hadise'nin iddialı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.
    • 15.10.2022 - 10:26
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    Hadise ceketinin önünü açınca olanlar oldu! Dekoltesi sosyal medyayı salladı! 'Ayrılık yaramış'

    Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini bitirerek gündeme oturan Hadise'den ayrılık sonrası iddialı pozlar geldi.

    Özel hayatıyla uzun süredir magazin gündeminde yer alan Hadise boşanma sürecinde sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

    Boşanma sonrası konserlerine devam eden Hadise sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.Hadise'nin dün yaptığı paylaşım kısa sürede binlece beğeni ve yorum aldı.

    Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli pozları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Hadise'nin instagram hesabından paylaştığı pozlar beş yüz binden fazla beğeni aldı.

    İşte Hadise'nin o instagram paylaşımı..

    Hadise ceketinin önünü açınca olanlar oldu! Dekoltesi sosyal medyayı salladı! Ayrılık yaramış #1

    Hadise ceketinin önünü açınca olanlar oldu! Dekoltesi sosyal medyayı salladı! Ayrılık yaramış #2

    Hadise ceketinin önünü açınca olanlar oldu! Dekoltesi sosyal medyayı salladı! Ayrılık yaramış #3

    Hadise ceketinin önünü açınca olanlar oldu! Dekoltesi sosyal medyayı salladı! Ayrılık yaramış #4

     


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