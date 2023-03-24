Hadise güzelliğini o karelerle sergiledi! Sosyal medyadan yorum yağdı: "Kraliçe geri döndü" Hadise sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Güzel ve başarılı ismin son paylaştığı kareler herkesi büyüledi. Hadise'nin paylaşımlarına bazıları, "İcardi görmesin" yazanlar da oldu.

22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise, O Ses Türkiye jüri üyeliği sayesinde tanınmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın davetini kırmayan Hadise Açıkgöz, bu yarışma sonrasında ününü ikiye katlamayı başardı. Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü olan Hadise, birbirinden başarılı şarkılara imza attı. Güzel ismin şarkıları 7'den 70'e herkesin diline dolanırken, özel hayatında ise aradığını bulamadı. Sinan Akçıl ve Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlendi. Hızlı başlayan bu aşk umulduğu gibi gitmedi. Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Hadise ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı ve cesur kareler yayınladı. Hadise şov Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra cesur karelerine geri dönen Hadise, salaş tarzıyla dikkat çekti. Sarı saçları ve kusursuz makyajıyla ayna karşısında poz veren Hadise, peş peşe yayınladığı karelerinde cesurluğunu da konuşturdu. Güzel ismin hayranları, yaptıkları yorumlarla şarkıcıya övgüler yağdırdı. Hadise ayrıca deprem zamanı yardım çalışmalarına katılmış ve yurt dışına giderek deprem bölgeleri için de yardım toplamıştı.