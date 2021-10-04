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Hadise istenmeyen 'gelin' mi? Hamle yapmakta gecikmedi!

Hadise istenmeyen 'gelin' mi? Hamle yapmakta gecikmedi!

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin ailede istenmediği iddia edildi. Şarkıcı bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı ancak yaptığı son hamle ile dedikodulara noktayı koydu.