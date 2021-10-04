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    Hadise istenmeyen 'gelin' mi? Hamle yapmakta gecikmedi!

    Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin ailede istenmediği iddia edildi. Şarkıcı bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı ancak yaptığı son hamle ile dedikodulara noktayı koydu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 12:39
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    Hadise istenmeyen 'gelin' mi? Hamle yapmakta gecikmedi!

    Hadise uzun bir süre Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamış, çiftin evlenecekleri gündeme gelmişti.

    Hadise'nin güzel giden ilişkisi Ebru Gündeş'in boşanma davasında ortaya attığı iddialar yüzünden bozuldu.

    Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı nikah masasına gitmeden, kısa süre önce ayrılıkla sonuçlandı.

    Hadise, Ebru Gündeş'in ortaya attığı iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Kimse benim namusumu lekeleyemez." dedi.

    Bu gelişmelerin ardından Hadise, adı sık sık ünlü isimlerle anılan Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

    Hadise ve Dinçerler'in aşkı sorunsuz giderken, şarkıcının sevgilisinin ailesi tarafından istenmediği iddia edildi.

    Peki, Hadise istenmeyen 'gelin' mi? İşte detaylar...

    HADİSE İSTENMEYEN GELİN Mİ?

    Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edildi.

    Şarkıcının sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdiği ortaya çıktı.

    Hadise, müstakbel görümcesine mutluluklar dilerken, tüm ailenin katıldığı nişan törenine ise gitmedi.

    Çiçek göndermesinin ardından 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmış oldu.

    Dinçerler ve annesinin beraber çektirdiği fotoğrafın hemen arkasında, sevgilisi Hadise'nin gönderdiği çiçeklerin olması dikkat çekti.

    Hadise istenmeyen gelin mi? Hamle yapmakta gecikmedi! #1

    Hadise istenmeyen gelin mi? Hamle yapmakta gecikmedi! #2

    Hadise istenmeyen gelin mi? Hamle yapmakta gecikmedi! #3

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