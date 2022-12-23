Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra cesur paylaşımlarına geri dönen Hadise, son attığı karelerle hayranlarının aklını başından almayı başardı.

22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise Açıkgöz, 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı ve akabinde albüm teklifi aldı.

2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla hem Belçika hem de Türkiye'de tanınan Hadise, Deli Oğlan ile güçlü bir çıkış yakaladı.

Bu şarkı sayesinde büyük patlama yaşayan Hadise, hemen ardından Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil etti.

Hadise bu yarışmadan dördüncü olarak ayrılırken; Kahraman, Superman, Aşk Kaç Beden Giyer? ve Mesajımı Almıştır O şarkılarını yayınladı.

Bu şarkılar ve O Ses Türkiye jüriliği sayesinde de iyice çıkış yakalayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi.

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşktan sonra Mehmet Dinçerler ile mutlu bir evliliğe adım atan Hadise, uzun süre de gündemden düşmedi.

Evlendikten sonra düğüne dair kareleri ve özel hayatını saklayan Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu.Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Hadise'nin boşanma sürecinde özgürlüğünün kısıtlandığına yönelik söylemler magazin basınını uzun süre meşgul etti.

Hadise konu hakkında tek bir açıklama yaptı ve bir daha asla konuşmadı. Ancak cesur karelerine ve sahne şovlarına geri dönmeyi de ihmal etmedi.

Hadise eskiyi aratmıyor

Boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Hadise, dans şovları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahnede yaptığı kıvrak danslarla gündemden düşmeye Hadise, son paylaşımlarıyla herkesi bir kez daha etkilemeye başladı.

Pembe takım giyen ve sütyensiz karelerini yayınlayan Hadise, araya ise yatak pozunu koymayı ihmal etmedi.

Takipçileri “Taş hatun”, “Şu pembe bir sana bir de bana yakışıyor”, “Hatun yıkılıyor”, “En güzel çekimlerden olabilir”, “İnsanlar giyimiyle yücelir ya da böyle düşer” yorumlarında bulundular.