Hadise ve Mehmet Dinçerler kaçmayı bıraktı! İkili ilk kez el ele poz verdi

Hadise ve Mehmet Dinçerler kaçmayı bıraktı! İkili ilk kez el ele poz verdi

Kaan Yıldırım'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan şarkıcı Hadise, aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. Ünlü şarkıcı, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı.

1,5 senedir birlikte olan ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım çifti, nikah masasına oturması beklenirken geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı almıştı.

Ayrılığın hemen ardından Hadise'nin adı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başlanmıştı.

İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin birliktelikleri, Temmuz ayında Bodrum'da görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da almıştı.

AŞKINI HAYKIRDI

Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisi Dinçerler'e verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına, İspanyolca, ''Bu gülümseme benim ama sebebi sensin.'' notunu düşmüştü.

Sonrasında rotayı Ege'ye çeviren çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan Amanruya Otel'de iki gece konaklamıştı.

Ardından iş insanının teknesine geçerek Göcek koylarını dolaşan ve dört günlük kısa bir tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a gitmişti.

'İSTENMEYEN GELİN' OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İkilinin ilişkisinin medyaya yansımasıyla birlikte Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti.

Bu iddiların ardından şarkıcının, sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Müstakbel görümcesine mutluluklar dileyen Hadise, tüm ailenin katıldığı nişan törenine gitmezken, çiçek göndererek 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmıştı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Dinçerler'le yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen güzel şarkıcı Hadise, artık ilişkilerini gizlememe kararı aldı.

Dün herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulunan Hadise, sevgilisiyle el ele tutuştukları siyah-beyaz fotoğrafı ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı yayınladığı fotoğrafın altına beyaz kalp emojisi koyarken Dinçerler, Hadise'ye ''İyi ki sen'' sözleriyle karşılık verdi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabında 13,1 milyon takipçisi olan güzel şarkıcının gönderisi kısa sürede 550 bine yakın beğeni aldı. İkilinin hayranları fotoğrafa adeta yorum yağdırdı.