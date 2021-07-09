Hadise'den ayrıldı, Çağla Şıkel ile yakınlaştı! Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel sevgili mi?

Hadise'den ayrıldı, Çağla Şıkel ile yakınlaştı! Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel sevgili mi?

Şarkıcı Hadise ile birlikteliğine son veren Kaan Yıldırım'ın Çağla Şikel ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel sevgili mi? İşte o iddia..

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı 42 yaşındaki Çağla Şıkel ile anılmaya başlandı.

İkilinin Çeşme tatilinde birlikte görüldüğü ve yakınlaştığı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

BİRLİKTE EĞLENDİLER

Sosyal medya sayfası Gossippasta'nın iddiasına göre, şimdilerde tatil için Çeşme'de olan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, bir mekanda samimi şekilde eğlendi.

Çift daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmişti. Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine, "Kaan Yıldırım arkadaşım." dediği öğrenildi.

ŞIKEL'İN 2 ÇOCUĞU VAR

7 yıl şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında 2 erkek çocuğu var.