Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Mehmet Dinçerler ile görüntülendi... İşte aşkın fotoğrafı!

Geçtiğimiz gün Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken yine aynı gün Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Hadise akılları karıştırdı. İşte o görüntüler..

Yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrıldıklarını duyurmuştu.

Evlenmeleri beklenirken ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, birbirlerini çabuk unuttu.

Geçtiğimiz gün Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken bir bomba daha patladı.

Kaan Yıldırım'ın eski aşkı Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendi.

KAAN YILDIRIM-ÇAĞLA ŞIKEL İDDİASI

Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde, Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin bir mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülendiği ve sonrasında baş başa yemek yediği konuşuldu.

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER EL ELE

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberlerin ardından saatler sonra sürpriz bir aşk iddiası da Hadise cephesinden geldi.

İddialara göre, Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülendi.

İkilinin Bodrum'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.

Ancak Yıldırım ve Şıkel çiftinde olduğu gibi Hadise ile Mehmet Dinçerler'den de iddialara yanıt gelmedi.