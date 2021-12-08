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    • Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Teşkilat'ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

    Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Teşkilat'ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

    Ünlü şarkıcı Hadise'nin ani bir şekilde ayrıldığı eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşini görenler gözlerine inamamadı. Yıldırım'ın eski eşi, TRT 1'in rekortmen dizisi Teşkilat'ın yıldızı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 19:10
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    Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Teşkilat'ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

    Uzun süredir birlikte olan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin ani ayrılıkları, şaşkınlık yaratmıştı.

    Ayrılığın hemen ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise, eski günlerden iz kalsın istemedi.

    İlk önce yaşadığı evi değiştiren Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde yaptırdığı dövmeden de kurtuldu. Dövmesini de sildiren ünlü şarkıcı, rahata kavuştu.

    Bu gelişmelerin ardından Kaan Yıldırım'ın özel hayatı merak konusu oldu. Özellikle Hadise hayranları tarafından geçmişi mercek altına alınan Kaan Yıldırım'ın daha önce bir evlilik yaptığı ortaya çıktı.

    Birçok kişi tarafından özel hayatı bilinmeyen Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi ise herkesi şaşkına çevirdi.

    ESKİ EŞİ TEŞKİLAT'IN YILDIZI ÇIKTI

    Şimdilerde TRT'nin Mevlana dizisinde rol alan Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı ilişki nedeniyle magazin dünyasının dikkatini üzerine çekmişti.

    Sosyal medyanın da konuştuğu isimlerden biri haline gelen Yıldırım'ın özel hayatı, Hadise hayranları tarafından mercek altına alındı.

    Genç oyuncunun 2016 yılında bir evlilik yaptığını ve 2019 yılında boşandığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Yıldırım, 2016 yılında şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Teşiklat dizisinde Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu ile dünya evine girdi. Oyuncu çift, 3 yıl süren evliliklerini 2019 yılının Haziran ayında noktaladı.

    Hadise nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ın eski eşi Teşkilat ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #1

    Hadise nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ın eski eşi Teşkilat ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #2

    Hadise nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ın eski eşi Teşkilat ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #3

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