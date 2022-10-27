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Hadise'nin kardeşini görenin nutku tutuldu! "Allah özene bezene yaratmış"

Hadise'nin kardeşini görenin nutku tutuldu! "Allah özene bezene yaratmış"

Mehmet Dinçerler ile boşanan ve gündemden düşmeyen Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, güzelliği ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.