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    Hadise'nin kardeşini görenin nutku tutuldu! "Allah özene bezene yaratmış"

    Mehmet Dinçerler ile boşanan ve gündemden düşmeyen Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, güzelliği ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
    • 27.10.2022 - 17:20
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    Hadise'nin kardeşini görenin nutku tutuldu! 'Allah özene bezene yaratmış'

    22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi.

    Uzun bir süre sonra mutluluğu bulan güzel isim, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu.

    Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı ve Hadise gündemden düşmemeye başladı.

    Konserde ağlaması akabinde boşanması üzerine, sosyal medyada tüm gözler Hadise'ye çevrildi.

    Hadise'nin hayatını yakın markaja alanlar, moda ile ilgilenen kardeşi Derya Açıkgöz'ün güzelliğinden etkilendi.

    Ablasının stil danışmanlığını yapan ve yanından ayrılmayan Derya, sosyal medyanın aktif isimlerinden birisi..

    Sosyal medya üzerinden sık sık özel hayatına dair paylaşımlar yapan Derya Açıkgöz, Hadise'den sonra gündeme düşen isimlerdne oldu.

    Derya Açıkgöz'ün güzelliği

    Kameralar ardındaki yaşamı sevenleri tarafından araştırılan Hadise'nin kendisinden 2 yaş küçük kız kardeşi Derya Açıkgöz, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

    Sosyal medyada epey aktif olan Derya Açıkgöz'ün pozlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

    Hadise nin kardeşini görenin nutku tutuldu! 'Allah özene bezene yaratmış' #1

    Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Derya Açıkgöz, yaşamına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Moda tasarımcısı olan Derya Açıkgöz'ün kendine ait bir giyim markası bulunuyor.

    Hadise nin kardeşini görenin nutku tutuldu! 'Allah özene bezene yaratmış' #2

    Hadise nin kardeşini görenin nutku tutuldu! 'Allah özene bezene yaratmış' #3

    Hadise nin kardeşini görenin nutku tutuldu! 'Allah özene bezene yaratmış' #4


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