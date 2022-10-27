- Haberler
- Medya Haberleri
- Hadise'nin kardeşini görenin nutku tutuldu! "Allah özene bezene yaratmış"
Hadise'nin kardeşini görenin nutku tutuldu! "Allah özene bezene yaratmış"
- 27.10.2022 - 17:20
22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi.
Uzun bir süre sonra mutluluğu bulan güzel isim, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu.
Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı ve Hadise gündemden düşmemeye başladı.
Konserde ağlaması akabinde boşanması üzerine, sosyal medyada tüm gözler Hadise'ye çevrildi.
Hadise'nin hayatını yakın markaja alanlar, moda ile ilgilenen kardeşi Derya Açıkgöz'ün güzelliğinden etkilendi.
Ablasının stil danışmanlığını yapan ve yanından ayrılmayan Derya, sosyal medyanın aktif isimlerinden birisi..
Sosyal medya üzerinden sık sık özel hayatına dair paylaşımlar yapan Derya Açıkgöz, Hadise'den sonra gündeme düşen isimlerdne oldu.
Derya Açıkgöz'ün güzelliği
Kameralar ardındaki yaşamı sevenleri tarafından araştırılan Hadise'nin kendisinden 2 yaş küçük kız kardeşi Derya Açıkgöz, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.
Sosyal medyada epey aktif olan Derya Açıkgöz'ün pozlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.
Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Derya Açıkgöz, yaşamına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Moda tasarımcısı olan Derya Açıkgöz'ün kendine ait bir giyim markası bulunuyor.