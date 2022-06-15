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    Hadise'nin 'minik star'ı Aziz Kiraz'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Zaten belliydi'

    O Ses Türkiye'deki performansı ile Hadise'nin gönlüne taht kuran Aziz Kiraz, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı. Son halini görenler, tanımakta adeta zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 09:38
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    Hadise'nin 'minik star'ı Aziz Kiraz'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Zaten belliydi'

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması "O Ses Türkiye", birçok isme ün kazandırdı.

    Jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Ebru Gündeş, Gökhan Özoğuz gibi isimlerin yer aldığı programda, sesiyle damga vuran yarışmacılar hafızalara kazındı.

    'O Ses Türkiye' ile şöhret kazananlardan biri de Aziz Kiraz oldu.

    2015 yılında, henüz 17 yaşındayken O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fetheden Kiraz, en çok Hadise tarafından beğenildi.

    Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırsa da Hadise'nin, "Minik starı" olmayı başardı.

    Değişimi şaşırttı

    Müzik çalışmalarına devam eden Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi şaşırttı.

    Yarışma sonrasına hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşan Kiraz'ın son halini görenler şoke oldu.

    Takipçileri ise gittikçe yakışıklı ve karizmatik bir hal alan şarkıcıya "yolun açık olsun", "zaten belliydi", "başarıların daim olsun" yorumlarında bulundu.

    İşte O Ses Türkiye Aziz Kiraz'ın şimdiki hali...

    Hadise nin minik star ı Aziz Kiraz ın son hali sosyal medyayı salladı! Zaten belliydi #1

    Hadise nin minik star ı Aziz Kiraz ın son hali sosyal medyayı salladı! Zaten belliydi #2

    Hadise nin minik star ı Aziz Kiraz ın son hali sosyal medyayı salladı! Zaten belliydi #3

    Hadise nin minik star ı Aziz Kiraz ın son hali sosyal medyayı salladı! Zaten belliydi #4

    Hadise nin minik star ı Aziz Kiraz ın son hali sosyal medyayı salladı! Zaten belliydi #5

    Hadise nin minik star ı Aziz Kiraz ın son hali sosyal medyayı salladı! Zaten belliydi #6

    Hadise nin minik star ı Aziz Kiraz ın son hali sosyal medyayı salladı! Zaten belliydi #7


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