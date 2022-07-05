Hadise'nin minik starıydı...Aziz Kiraz'ın son hali şoke etti!

O Ses Türkiye yarışmasıyla hafızalara kazınan ve Hadise'nin 'minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.

1997 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Aziz Kiraz, 2015 yılında TV8'in en sevilen yarışması O Ses Türkiye'ye katıldı.

Jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Ebru Gündeş, Gökhan Özoğuz gibi isimlerin yer aldığı programa sesiyle damga vuran isimlerden biri de Aziz Kiraz oldu.

Henüz 17 yaşındayken O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fetheden Kiraz, en çok Hadise tarafından beğenildi.

Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırsa da Hadise'nin, "Minik starı" olmayı başardı.

Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi.

Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.

Aziz Kiraz, belki birinci olamamıştı ama Türk halkının gönlünü kazanmıştı.

Yarışmadan sonra single çıkaran Aziz Kiraz'ın şimdiki hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki değişimi...