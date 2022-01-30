Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kilolu hali sosyal medyayı salladı! 'Neydin ne oldun'

Hadise ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Mehmet Dinçerler, eski hali ile gündem oldu. Dinçerler'in kilolu halini gören sosyal medya kullanıcıları yaşadığı değişim karşısında şaşırdı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, uzun zamandır beklediği mutluluğu ve aşkı sevgilisi Mehmet Dinçerler'de buldu.

Mehmet Dinçerler ile olan aşkını ilk başlarda kabul etmeyen ve fotoğraf dahi paylaşmayan Hadise, şimdilerde aşk sarhoşu diyebiliriz.

Doğum gününde sevgilisi ile Paris'e giden Hadise, geçtiğimiz haftalarda ise gösterişli bir yüzükle evlilik teklifi aldı.

Güzel ve başarılı şarkıcı bu teklifi sosyal medya hesabından yayınlarken, günlerce gündemde kaldı.

Şimdilerde ise Hadise'den çok Mehmet Dinçerler göz önünde olurken, ünlü ismin eski halleri olay oldu.

Oldukça sportif bir tarzı ve fit bir vücudu olan Mehmet Dinçerler'in eski halini gören sosyal medya kullanıcıları inanamadı.

Bir hayli değiştiği ve fazlası ile zayıfladığı görülen Dinçerler adeta, "Neymiş ne olmuş" dedirtti.

MEHMET DİNÇERLER'İN DEĞİŞİMİ

Kısa süre önce sosyal medyaya eski haline dair karelerin düştüğü Mehmet Dinçerler, herkesi şoke etti.

Bazı hayranları verdiği kiloya dikkati çekerken, bazıları ise "Estetik mucizesiymiş" demekten kendisini alamadı.

Ünlü ismin eski halleri herkesi şaşırttı ancak Hadise'nin mutlu olmasını isteyen kesim, eleştirilere kızdı.

Sevdikleri sanatçının evliliğini görmek isteyenler, çifti rahata bırakmaları konusunda tepki gösterdi.

DÜĞÜN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan güzel sanatçı Hadise'nin düğün tarihi belli oldu.

Ünlü çiftin, 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı iddia edildi. Hadise ve Mehmett Dinçerler'in 27 Nisan'ı tercih etmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi olduğu öğrenildi.