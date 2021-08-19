Hadise'nin son halini görenler şoke oldu: Ne oldu sana?

Hadise'nin son halini görenler şoke oldu: Ne oldu sana?

Hadise'nin Instagram hesabı 13 milyon takipçiye ulaştı. Bunu kutlayan şarkıcı, paylaştığı son fotoğraf ile gündeme geldi. Hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandı.

Şarkıcı Hadise son zamanlarda inişli-çıkışlı ilerleyen özel hayatı ile gündeme geliyor.

Kaan Yıldırım ile 1 yıla yakın aşk yaşayan ancak Ebru Gündeş'in ortaya attığı iddialar nedeniyle ayrılan Hadise, şu sıralar Mehmet Dinçler ile beraber.

Mutlu olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenen Hadise, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf ile dikkati çekti.

Hadise'nin son paylaşımını gören kullanıcılar, "Bu kim? Hadise'ye ne oldu?" yorumlarını yaptı.

HADİSE'NİN SON HALİ ŞOKE ETTİ

Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Sevincini verdiği pozla paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine, "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an..." notunu düştü.

Ancak hayranları bir hayli keyifli olduğu görülen ve değişimiyle dikkat çeken Hadise'yi tanımakta zorlandı.

"BU KİM? HADİSE NEREDE?"

Takipçileri imaj değiştiren şarkıcının paylaşımına, "Bu kim?", "Hadise'ye benzetemedim" ve "Hadise nerede?" gibi yorumlarda bulundu.