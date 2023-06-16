Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin başrolde! Ya Çok Seversen dizisinden ilk fragman geldi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ya Çok Seversin dizisinden ilk fragman geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancatutan ve Kerem Bürsin'in yer aldığı dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Sezon dizilerinin final yapmasıyla ekranlarda yaz dizileri yerini almaya başladı. Kanallar yaz dizilerini duyurmaya başladı. Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen bomba gibi geliyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in yer aldığı dizi için geri sayım başladı. Başrollerin uyumu ayrıca dikkat çekti. Merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Kübra Sülün üstleniyor. Annesi öldükten sonra yatılı okulda büyüyen ve yurt dışında hayata tutunmaya çalışan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişmesini konu alan diziden ilk fragman geldi. Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören Ya Çok Seversen dizisi 6 Temmuz 2023 Perşembe günü yayın hayatına başlayacak. Oyuncu kadrosu Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.