Hafsanur Sancaktutan yeşil bikinisiyle nefes kesti! 'Yaktın buraları'

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çekti.İşte o kareler..

Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hafsanur Sancaktutan cesur pozları ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile adından söz ettiren güzel oyuncunun instagramda 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Rol aldığı dizide mastürbasyon yaptığı sahne ile sosyal medyada büyük yankı uyandıran oyuncu instagramda paylaştığı kareler ilede dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili paylaşımlarına bazı takipçileri tarafından "Çok güzelsiniz Hafsa hanım", "Her zaman güzelsin","Mükemmel" ve "Dünya güzeli" şeklinde yorumlar yaptılar.

İşte güzel oyuncunun bikinili paylaşımları..