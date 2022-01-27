Hafsanur Sancaktutan'ın biricik aşkı, Menajerimi Ara'nın gözdesi! Deniz Can Aktaş gerçek mesleğiyle şaşırttı

Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterine hayat veren ama aslında Avlu dizisi sayesinde yıldızlaşan, Deniz Can Aktaş, gerçek mesleğiyle şaşırttı. Aktaş'ın mesleğini duyan hayranları, "Vay be" dedi.

Menajerimi Ara, Avlu, Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda rol alan ve Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Barış rolüyle akıllara kazınan Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.

Temmuz ayında birlikteliklerini ilan eden Hafsanur Sancaktutan-Deniz Can Aktaş çifti, yeni yılı Kapadokya'da karşılamıştı.

İkilinin aşk dolu kareleri herkes tarafından beğeni alırken Deniz Aktaş ise yakışıklılığı ile göz dolduruyor.

Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Arman ve Ayşenil Şamlıoğlu ile Menajerimi Ara dizisinde başrolü paylaşan Aktaş, hem oyunculuğu hem de sempatik halleri ile öne çıktı.

Yaşadığı aşkla popülaritesini ikiye katlayan oyuncunun asıl mesleği ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.

1993 yılında dünyaya gelen yakışıklı ve başarılı oyuncunun mesleğini duyanlar, "10 parmağında 10 marifet" demekten kendisini alamadı.

DENİZ CAN AKTAŞ'IN ASIL MESLEĞİ

Ünlü oyuncu Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aktaş'ın dedesinin yolundan gittiği ve onun yaptığı mesleği tercih ettiği ortaya çıktı.

Başarılı isim üniversiteden mezun olduktan sonra, oyunculuğa adım attı. Bu sayede genç neslin yıldızı parlayan isimlerinden birisi haline geldi.

AŞKI SOSYAL MEDYA ELE VERDİ

Son olarak 'Aşk Ağlatır' adlı dizide birlikte rol alan Aktaş ile Sancaktutan'ı sosyal medya paylaşımları ele vermişti. İkilinin Instagram'dan yayınladığı kareler kafaları karıştırmıştı.

Aktaş, deniz manzaralı bir evin balkonunda verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Sancaktutan yine aynı yerde çekildiği bir fotoğrafı yayınlamıştı.

İkilinin paylaşımları hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın hayranlarından ikilinin gönderilerine, "Artık birlikte fotoğraf paylaşın" ve "Deniz Can'la tatilde olduğunuzu bu kadar belli etmeyin" şeklinde yorumlar yapılmıştı.