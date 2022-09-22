- Haberler
- Medya Haberleri
- Hafsanur Sancaktutan'ın instagram paylaşımları mest etti! 'Bu güzellik halis mi'
Hafsanur Sancaktutan'ın instagram paylaşımları mest etti! 'Bu güzellik halis mi'
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.
- 22.09.2022 - 16:28
Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya paylaşımları beğeni topluyor.
Dizinin ikinci bölümünün final sahnesinde Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bugün sosyal medyada ismi sıklıkla konuşulan Hafsanur Sancaktutan'ın instagram paylaşımları dikkat çekti.
İşte güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı baze kareler..