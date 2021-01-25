Haftalık gazete Oksijen, 10 liradan satılıyor

Kağıt gazetelere ilgi günden güne düşmeye devam ederken yeni bir haftalık gazete çıkarıldı. Oksijen gazetesine fazla ömür biçilmiyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte medya da kendini yenilemeye başladı. Yeni dönemde gazeteler baskılarını tek tek durdurmaya başladı, yayınlar internete döndü.

Kağıt gazete ısrarını sürdüren Zafer Mutlu, yeni bir girişime imza attı: Oksijen gazetesi.

FINANCIAL TIMES'TAN İÇERİKLER

Vatan gazetesinin kurucusu olan 64 yaşındaki Zafer Mutlu, haftalık olarak çıkan Oksijen gazetesi için Financial Times'ın Türkçe yayın haklarını satın aldı.

Gazetenin fiyatını görenler ise şaşkınlık yaşadı.

FİYAT 10 LİRA

1 hafta içerisinde olan önemli haberleri sayfalarına taşıyan Oksijen gazetesinin fiyatı 10 lira olarak belirlendi.

VATAN'IN AYDIN DOĞAN'A SATIŞI

Zafer Mutlu, Vatan gazetesini yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından 2008 yılında Aydın Doğan'a satmıştı.