Hakan Albayrak'tan 'Andımıza karşıyım' açıklaması

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak 'Andımız'a karşı olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben." dedi.

Danıştay'ın "okullarda Andımız" kararı tartışılmaya devam ediliyor. Tartışmaya katılan bir isim de Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak oldu.

Albayrak, bugünkü yazısında Andımız ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"2013’e kadar ilkokullarda okutulan öğrenci andının sadece Türklükle ilgili kısımları tartışılıyor. Mustafa Kemal’e bağlılık andı kısmının da tartışılması gerekmez mi?

"MUSTAFA KEMAL'İN AÇTIĞI YOLDA ASLA YÜRÜMEYECEĞİME ANT İÇERİM"

'Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.' cümlelerinden rahatsızım mesela. Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben.”