Hakan Altun'u 'telefonun başında' bekleten güzel bakın kimmiş!

Aşk hayatıyla göz önünde olmayı sevmeyen ve yaptığı şarkılarla anılan Hakan Altun, eski sevgilisi ile gündeme geldi. Fırtınalı bir ilişki yaşayan Altun'un eski aşkı, görenleri bir hayli şaşırttı.

Başarılı ve sevilen şarkıcı Hakan Altun, kariyeri ile Türk halkının beğendiği isimlerin başında geliyor.

Romantik şarkıları ile adından söz ettiren Altun, "Bir Telefon" (Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum) parçası ile sık sık gündeme geliyor.

Uzun bir süredir yalnız olan ve yalnızlara özel şarkılar yapan Altun, bir dönem oldukça fırtınalı bir aşk yaşadı.

Hakan Altun'un yıllar önce ilişki yaşadığı isim hem oyuncu hem de sunucu. Üstelik herkesin sevdiği ve yakından tanıdığı birisi...

Başarılı şarkıcı Altun'un yıllar önce yaşadığı aşkı bilmeyen hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

HAKAN ALTUN - SERAY SEVER AŞKI

Seray Sever ve Hakan Altun’un 2003 yılında başlayan aşkı herkesin gündemindeydi. Hep el ele olan çift, birbirlerine olan aşkını dile getirmeyi ihmal etmedi.

Ancak bu büyük aşk 2004 yılında bitti. Nikah masasına gitmesi beklenen aşkın bitişi, herkesi üzdü.

Ayrılığın ardından Hakan Altun, Seray Sever için birçok şarkı yazdı ve bir röportajında unutamadığını söyledi.

Altun açıklamasında; "Evet, ben bunları söyledim ve sonuna kadar arkasındayım. Bu geçmişle ilgili bir şey. Herkesin hayatına giren ve unutamadığı biri vardır. Şu anlık bir şey değil bu. Bir o dönemler çok sevmiştim ve dürüstçe söyledim bunu." dedi.