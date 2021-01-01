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- Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında piyano resitali
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında piyano resitali
Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında piyano çaldı.
- Haber Merkezi
- 01.01.2021 - 01:50
- Güncelleme : 01.01.2021 - 02:37
Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda, 2020 yılında yaşanananlar ve yeni yıldan beklentiler tartışıldı.
HAKAN BAYRAKÇI'DAN PİYANO İLE MİNİ KONSER
Yayının sonlarına doğru, programın geleneği haline gelen 'edebiyat molası'nda kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, yeni yıla girerken izleyenlere kısa bir piyano resitali dinletti.
Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında piyano resitali-Video