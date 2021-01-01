Euro
9.0745
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.335
0.47%
EXEN Coin
11.20
4.57%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C
    Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında piyano resitali

    Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında piyano resitali

    Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında piyano çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 01:50
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 02:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda, 2020 yılında yaşanananlar ve yeni yıldan beklentiler tartışıldı.

    HAKAN BAYRAKÇI'DAN PİYANO İLE MİNİ KONSER

    Yayının sonlarına doğru, programın geleneği haline gelen 'edebiyat molası'nda kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, yeni yıla girerken izleyenlere kısa bir piyano resitali dinletti.

    Hakan Bayrakçı'dan canlı yayında piyano resitali-Video

    Hakan Bayrakçı dan canlı yayında piyano resitali #1

    Hakan Bayrakçı dan canlı yayında piyano resitali #2

    Hakan Bayrakçı dan canlı yayında piyano resitali #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir