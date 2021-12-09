Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle kendisini eleştirenlere "Lan bir dönün kendinize bakın" diyerek tepki gösterdi.

Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Hande Fırat moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programına konuk oldu.

Bayrakçı, kendisi hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürttü.

Canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştiriler sonucu "Döndü, satılmış" diyerek tepki gördüğünü söyleyen Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ SÖYLEYİNCE NE VARSA SAYIYORLAR"

"Kemal bey hangi seçimde iktidarın aldığı oyun yarısından fazla oy alabilmiş. Gerçek şudur: Birileri kral çıplak demeli, demeye başladı, diyorlar. Ha Yılmaz Özdil yazıyor, Emin Çölaşan yazıyor, Hulki Cevizoğlu söylüyor, bizler de söylüyoruz. Biz söyleyince 'Vay bu adam döndü, satılmış' ne varsa sayıyorlar.

"LAN BİR DÖNÜN KENDİNİZE BAKIN"



Lan bir dönün kendinize bakın. 11 yıldır CHP'yi kitlemiş bir liderden bahsediyoruz. Bu gerçeklerle herkes yüzleşmeli"

Hakan Bayrakçı'dan kendisine 'döndü' diyenlere sert yanıt VİDEO

