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    Hakan Boyav: Ödül almak için solcu olacaksınız

    Oyuncu Hakan Boyav, politik görüşler nedeniyle sinema sektöründe verilen ödülleri eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 10:44
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    Hakan Boyav: Ödül almak için solcu olacaksınız

    TVNET kanalında yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini belirtti.

    "KENDİ NORMLARINA GÖRE TAKILIYORLAR"

    Verilen ödüllerin hakkaniyetli olmadığının belirten Boyav, "Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız, veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller." dedi.

    Hakan Boyav

    Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen müziğine ödül verilmemesini de eleştiren Hakan Boyav "Muhafazakar dizi diye bir tane ödül vermediler. İki şey yapıyorlar, ya solculara ödül veriyorlar ya popülerlere ödül veriyorlar." ifadesini kullandı.

    Hakan Boyav'dan ödül tepkisi VİDEO

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