Hakan Özoğuz kimdir? Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

Athena grubu gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi. Bu haberin ardından sosyal medya kullanıcıları Hakan Özoğuz kimdir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, merak edilenler..

Athena grubunun gitaristi ve solist Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 45 yaşındaki Özoğuz, geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede tedavi gördü.

Tedavi nedeniyle bir süredir Athena'nın bazı konserlerine katılamayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Özoğuz da 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını Twitter'dan duyurup "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" demişti.

Haberin duyurulmasının ardından Hakan Özoğuz kimdir, hastalığı nedir? soruları araştırılmaya başlandı.

İşte, Hakan Özoğuz'un hayatı hakkında merak edilenler...

Hakan Özoğuz kimdir?

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Özoğuz kardeşi Gökhan ile birlikte, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılbar’dan gitar dersleri aldı.

Gökhan Özoğuz ile birlikte Londra’da müzeik eğitimi aldı. 1990 yılında Athena grubunu kurdular. 1991 yılında Horror Dimensions isimli beş şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. 1993 yılında , 1993 yılında ise ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdüler. 1998 yılında çıkardıkları Holigan albümü ile çıkış yakaladılar.

2001 yılında Türkiye millî basketbol takımı için "12 Dev Adam" şarkısını yazdılar. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. 2015-2017 yılları arasında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi oldu.