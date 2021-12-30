Hakan Sabancı gönlünü Dilara Aksüyek'e kaptırınca çıldırmıştı! Aygün Aydın'dan yatak odası ifşası geldi

Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddialarının ardından çılgına dönen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir adamın yatak fotoğrafını paylaştı.

Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Hakan Sabancı ile ilgili geçtiğimiz gün flaş bir iddia ortaya atıldı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Dilara Aksüyek ile Sarıyer'de bulunan bir restoranda bir araya geldi.

Hakan Sabancı ve son olarak kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile birliktelik yaşayan Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü.

Sabancı ve Aksüyek'in haklarında çıkan bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu olurken Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bomba yorum gecikmedi.

AŞK İDDİALARI AYGÜN AYDIN'I KIZDIRDI

'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları, Aygün Aydın'ı kızdırdı.

Bir süre önce, "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın, kendini tutamadı.

DİLARAK AKSÜYEK'İ HEDEF ALDI

Kıskançlık krizine giren Aygün Aydın önce, "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı.

Aydın, daha sonra oyuncunun estetikli olduğunu bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.

YATAK ODASI İFŞASI GELDİ

Aygün Aydın, "Beni kıskanıyor" yorumundan sonra, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta çıplak fotoğrafını paylaştı.

Aydın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bence harika bir nevresim. Yeni yıl için nevresim linki hazırlıyorum size." notunu düştü.

''HAPİSTEN ÇIKAMAYACAK GİBİ''

Söz konusu fotoğrafın ardından sosyal medya kullanıcıları, Aygün Aydın hakkında, "Hakan Sabancı'ya kafayı taktı", "Hapislerden çıkamayacak gibi", "Saplantı fobisi yarattı" gibi yorumlarda bulundu.

"A..... DERDİ MİLLETİ GERDİ"

Öte yandan Instagram hesabında takipçilerinden sorular alan ve bu soruları yanıtlayan Aygün Aydın, yine açıklamasıyla olay oldu.

Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna şoke eden bir yanıt verdi.

Aydın, soruya, "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar ya da a... derdi milleti gerdi galiba" şeklinde yanıt verdi.

3 GÜN HAPİS YATMIŞTI

İş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşım yaptığı iddiasıyla Aile Mahkemesine başvurarak, oyuncu Aygün Aydın hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Aygün Aydın, karara uymayınca 3 günlük zorlama hapse mahkum edilmişti.