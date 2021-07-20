Hakan Sabancı ifşası olay olmuştu! Aygün Aydın'la ilgili korkutan iddia! Evden sedyeyle çıkarıldı

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettikten sonra gündemden düşmeyen oyuncu Aygün Aydın'ın intihar girişiminde bulunduğu ve evden sedye ile çıkarıldığı iddia edildi.

Oyuncu Aygün Aydın, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

İnsanları Hakan Sabancı ile konuştuğuna inandırmak için yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, bu hareketiyle uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Daha sonra Hakan Sabancı, yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle Aygün hakkında koruma kararı aldırmıştı.

Ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam ettiği için üç günlük zorlama hapsi cezası alan Aygün Aydın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

"YAŞAMANIN BENİM İÇİN ANLAMI YOK''

Aygün Aydın, Instagram'da canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Aygün Aydın'ın evine ambulans ekipleri geldi. Aydın'ın sedyeyle evden çıkarıldığı öne sürüldü.

Aydın, yaptığı paylaşımda, "Yaşamanın benim için anlamı kalmadı. 8 tane polis savcılık kararı olmadan neden kapımı kırdı?" ifadelerini kullandı.

HAKAN SABANCI'YA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı tehdit etmişti. Aydın, Instagram'dan yaptığı açıklamasında, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim Allah bin türlü belanı versin seni hadsiz şerefsiz herif." demişti.

YAZIŞMALARINI İFŞA ETMİŞTİ

İşte Aygün Aydın'ın Hakan Sabancı ile ilgili yaptığı paylaşımları...