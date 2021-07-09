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Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak!

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak!

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayan oyuncu Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. İşte detaylar...