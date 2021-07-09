- Haberler
- Medya Haberleri
- Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak!
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak!
- Haber Merkezi
- 09.07.2021 - 18:57
- Güncelleme : 09.07.2021 - 18:59
Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı.
Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden Aydın, Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla da oldukça konuşulmuştu.
KONUŞMAMASI İÇİN KORUMA KARARI ALDIRDI
Bunun üzerine harekete geçen Hakan Sabancı, Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.
ZORLAMA HAPSİ
Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, koruma kararına uymadı.
Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün'ün kararı ihlal ettiği iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu.
Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın’ın kararı ihlal ettiğini tespit etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün Aydın'a 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.