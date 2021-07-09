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    Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak!

    Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayan oyuncu Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 18:59
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    Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak!

    Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı.

    Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden Aydın, Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla da oldukça konuşulmuştu.

    KONUŞMAMASI İÇİN KORUMA KARARI ALDIRDI

    Bunun üzerine harekete geçen Hakan Sabancı, Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.

    Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak! #1

    ZORLAMA HAPSİ

    Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, koruma kararına uymadı.

    Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün'ün kararı ihlal ettiği iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu.

    Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın’ın kararı ihlal ettiğini tespit etti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün Aydın'a 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı.

    Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak! #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

    Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti.. Oyuncu Aygün Aydın hapis yatacak! #3

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