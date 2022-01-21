Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dilara Aksüyek'in eski aşkı çok yakışıklı! Gören bittiğine inanamıyor...

Hakan Sabancı ve Dilara Akyüksek, aralarında çıkan aşk iddialarını yalanladı. Birlikte görünmelerine rağmen arkadaşız diyen ikiliden Aksüyek'in eski sevgilisi gündeme getirildi.

İstanbul'lu Gelin dizisinde yıldızı parlayan ve birçok projede yer alan Dilara Aksüyek, şu sıralar aşk hayatı ile haberlere konu oluyor.

Önce Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile aşk yaşayan ve sık sık gecelerde görüntülenen Aksüyek'in ilişkisi kısa sürdü.

Oyuncu bu aşkın ardından kendisini sadece işine odakladığını söyledi ancak cemiyetin ünlü isimlerinden Hakan Sabancı ile gündeme geldi.

Dilara Aksüyek çıkan aşk haberlerini jet hızıyla yalanlarken, ikili geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi.

Aksüyek ve Sabancı buna rağmen, "Arkadaşız" demeyi sürdürürken, oyuncunun eski sevgilisi yeniden gündem oldu.

Dilara Aksüyek'in eskiden aşk yaşadığı isim kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Mengiroğlu... Mengiroğlu ve Aksüyek ikilisi uzun süren aşklarını geçtiğimiz yıllarda noktalamıştı.

DİLARA AKSÜYEK VE CEYHUN MENGİROĞLU AŞKI

Dilara Aksüyek ve Ceyhun Mengiroğlu'nun aşkı dizi setinde başladı. İkili çok uzun bir süre aşk yaşadı. Hatta ilişkileri zarar görmesin diye sosyal medya bile kullanmadılar. Ancak neden olduğu bilinmezken, çift ani bir kararla ayrıldı.

Ayrıldıktan sonra gazetecilerle ayaküstü sohbet Aksüyek, "Evet. Ceyhun'la ayrıldık. Şu an hayatımda kimse yok" açıklamasında bulundu.

İkilinin uzun süren ilişkisinin nikah masasında bitmesi beklenirken, yaşanan bu ayrılık hayranlarını bir hayli üzmüştü.

DİLARA AKSÜYEK VE HAKAN SABANCI ARASINDA NELER OLUYOR?

İkili Cihangir’de, bir arkadaşlarının doğum günü partisine giderken görüntülendi. Arabadan indikten sonra muhabirlerle karşılaşan ikili, ilk kez beraber objektife yansıdı.

Hakan Sabancı, muhabirlerin “Uzun süredir hakkınızda aşk iddiaları var, neler söylemek istersiniz?” sorusuna “Arkadaşız, aramızda aşk yok” yanıtını verdi. Dilara Aksüyek ise “Daha önce dediğim gibi; aşk yok. Buraya arkadaşımızın doğum gününe geldik.” dedi.