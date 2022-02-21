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    Hakan Ural: Dua ederek zayıflıyorum

    ‘Neler Oluyor Hayatta?’ programındaki yorumlarıyla sık sık gündem olan Hakan Ural, canlı yayında formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Ural, dua ederek zayıfladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 13:27
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    Hakan Ural: Dua ederek zayıflıyorum

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, canlı yayında şaşırtan bir açıklamada bulundu.

    Kilo ve zayıflama konularının işlendiği programda Hakan Ural, formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

    "ASIL SIR SENDE, VALLAHİ BİLLAHİ BEN DUA EDİYORUM"

    Hakan Ural, "Hepimiz birer diyetisyeniz artık. Yaşamda her türlü bilgiye ulaşıyorsun. En kıymetli şeyi size söyleyeyim mi? Ben kendi adıma, ne zaman muvaffak oldum. Hep verebiliyorum. Dua ediyorum ben. Kiloyu alan da sensin veren de sensin. Asıl sır sende. O iradenin devreye girmesi... Vallahi billahi ben dua ediyorum. Cenab-ı Allah'ım sen bana yardım et diye..." diyerek nasıl kilo verdiğini açıkladı.

    Hakan Ural: Dua ederek zayıflıyorum ViDEO

    Hakan Ural: Dua ederek zayıflıyorum #1


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