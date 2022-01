Hakan Ural gözünden sakındığı kızı Melisa'yı paylaştı! Güzelliğini annesi Sibel Can'dan almış...

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile yıllar öncesinde çekildikleri kareyi Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Ural'ın paylaşımına, binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü sunucu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile birlikte hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunuculuğunu üstlenıyor.

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"BEN BUNUN BEDELİNİ ÖDEDİM"

Eski eşi ve iki çocuğunun annesi Sibel Can ile olan evliliği hakkında konuşan Ural, "Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim" ifadelerini kullanmıştı.

Engin Can ve Melisa adında iki çocuğu olan ünlü isim, açıklamasının devamında şunları söylemişti:

"Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden. Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil. Peki ben neyin peşinde olacağım. Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok. Benim derdim; yaşadığım tecrübe ve acıları mümkün olduğunca samimi olarak yaptığım yanlışla da, doğruyla da halkımızla istişare eder gibi paylaşmak."

"BENİ GURURLA TEMSİL ETTİLER"

Çocukları hakkında da konuşan Ural, ''Çocuklarla sıklıkla bir arada olmaya çalışıyorum. En büyük amaçlarımdan biri; çocuklarımın terbiyeli olması. Allah çocuklarımdan razı olsun, beni her ortamda gururla temsil ettiler. Hedeflerimde amaca ulaştım. Çocuklarım, dört kardeş gibi, birbirlerine çok bağlı. Aslında kategorize etsen beynin yanar. Engincan ile Melisa aynı anne babadan. Sibel Hanım'ın ikinci evliliğinden Emir var. Benim ikinci evliliğimden falan, şimdi bunu yazıyla bile anlatamazsın. Doğallığı içinde dört kardeşler işte." demişti.

BABA - KIZ PAYLAŞIMI GELDİ

Sosyal medyayı oldukça aktfi kullanan isimler arasında yer alan ünlü sanatçı Hakan Ural, şimdi ise kızı Melisa Ural ile yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Kızıyla yıllar önce çekildikleri bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ural, paylaşımına, ''Küçücüktü büyüdü... Hazır küçükken bol bol sevip öpün sonra sevdirmeyip mızmızlanıyolar. Allah herkesin evladını bağışlasın. İyi yazılar yazsın, hayırlı evlat olmalarını nasip etsin.'' notunu düştü.

''ANNESİNİN KOPYASI''

Babasının paylaşımına kayıtsız kalamayan Melisa, babasının fotoğrafını kendi sayfasından paylaştı. Melisa'nın son hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Melisa Ural'ı görenler, Sibel Can'ı işaret ederek, ''Annesinin kopyası'', ''Güzelliğini annesinden almış'' gibi yorumlarda bulundu.