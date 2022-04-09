Hakan Ural Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'ı paylaştı, görenlerin nutku tutuldu! Yok böyle bir güzellik...

Hakan Ural Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'ı paylaştı, görenlerin nutku tutuldu! Yok böyle bir güzellik...

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hakan Ural, son olarak eşi Ezgi Ural'ın fotoğrafını paylaştı. Takipçileri, Ural'ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 1988 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can ile Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu.

Melisa ve Engincan adında iki çocukları olan Sibel Can ile Hakan Ural, 11 yıl süren evliliklerini 1999 yılında sonlandırma kararı aldı.

2000 yılında müteahhit Sulhi Aksüt ile dünya evine giren Sibel Can, yine aynı yıl oğlu Emir Aksüt'ü kucağına aldı.

Hakan Ural ise 2005 yılında Ezgi Can ile nikah masasına oturdu ve 2013 yılında Gisella adını verdiği kızını kucağına aldı.

Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen başarılı isim, yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Eşi Ezgi Ural güzelliğiyle büyülüyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden Hakan Ural, son olarak eşi Ezgi Ural'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Ural, paylaşımına ''Mükafatlar türlü türlü olabilir muhakkak ama mükafatı hak etmen için iyi bir insan olman gerek tabii. Ben eşimi benim mükafatım olarak nitelendiriyorum bu hayatta... Allah herkesin kalbine göre hayırlısını nasip etsin... Ben eşim özelinde minnettarım ve onu çok seviyorum.'' notunu düştü.

Ural'ın paylaşımına, beğeni ve yorum yağarken bir yorum da kızı Melisa Ural'dan geldi. Melisa, babasının paylaşımına kalp emojisi koydu.

Ezgi Ural'ı görenler, güzelliği karşısına büyülenirken ''Gisella aynı annesi'', ''Mutluluğunuz daim olsun'', ''Adamsın adam'', ''Allah herkese senin gibi hayırlı bir eş ve damat versin'', ''Maşallah size'' yorumları yapıldı.