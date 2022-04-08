Hakan Ural ve Sibel Can'ın oğlu Engincan evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel gelin güzelliğiyle büyüledi

Hakan Ural ve Sibel Can'ın oğulları Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi. Sibel Can'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklifi etti.

1988 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Sibel Can ile oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 11 yıl süren evliliklerini 1999 yılında noktaladı.

Ünlü çiftin, bu evliliklerinden Melisa ve Engincan adında bir kız bir de erkek çocukları dünyaya geldi.

2000 yılında müteahhit Sulhi Aksüt nikah masasına oturan Sibel Can, yine aynı yıl oğlu Emir Aksüt'ü kucağına aldı.

Hakan Ural ise 2005 yılında Ezgi Can ile dünya evine girdi ve Ural'ın bu evliliğinden 2013 yılında Gisella adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın ilk göz ağrısı olan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.

Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden 30 yaşındaki Engincan Ural, evlilik yolunda ilk adımı attı.

''Evet'' yanıtını aldı

Geçtiğimiz hafta evlenen sosyetik güzel Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'e sahte nikah memurluğu yapan Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya evlilik teklifi etti.

Melisa Ural'ın da katıldığı eğlencede çift doyasıya eğlendi. O andan kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Kaya ise Ural'a "Evet" cevabını verdi. Çift, Melisa Ural'ın da olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

Çiftin, mutlu kareleri sosyal medyada paylaşıldı. İşte evlilik teklifinden kareler...



