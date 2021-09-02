Emine Erdoğan ile ilgili yapılan çirkin yorumlar karşısında sessiz kalamayan sunucu Hakan Ural, "Bunlar çıldırmış, azmış" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz gün sel felaketi yaşayan Kastamonu Bozkurt bölgesini ziyaret etti.

Emine Erdoğan bölgedeki mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dilkeklerini iletirken, ziyaret sebebiyle sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından hakarete maruz kaldı.

Yaşanan olay ise Kanal D ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında ele alındı.

HAKAN URAL'DAN TEPKİ

Hakan Ural, Emine Erdoğan için açılan etiket üzerinden yapılan paylaşımlara adeta ateş püskürdü.

"İLTİFAT ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİN, HAKARET ETME RAZIYIZ"

Edilmedik hakaret kalmadığını belirten Ural, şu ifadeleri kullandı:

"Fütursuz kurulmadık cümle yok. Cumhurbaşkanı'nın eşi oraya gitmiş, insanlara moral başka ne olacak. Halkının sıkıntılarıyla alakalı moral olsun diye gidiyor. Çok mu fanatiksin iltifat etme, hakaret etme razıyız.

"BUNLAR ÇILDIRMIŞ, AZMIŞ"

Bize ne oldu, birisi öldüğünde Allah rahmet elyesin denir, bunlar ateşi bol olsun diyorlar. Çıldırmışlar bunlar azmış. Diyorum ki Hakan boşver, veremiyorum benim de bir yapım var. Bu ülkeyi seviyorum, bu insanları seviyorum. Fikirlerim, düşüncelerim var kabullenemiyorum.

"BU KADAR UTANMAZLIK OLMAZ"

Kıyamet koparmadılar mı yangında helikopterlerle ilgili. Söndü çıt yok, yapıldı çıt yok. Bu kadar utanmazlık, bu kadar ar damarı çatlamışlık olur mu. Ne oldu bu sosyal medya yasası, her dakika aynı sorunları yaşıyoruz."

Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a yapılan hakaretlere tepki