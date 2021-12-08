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    Hakan Ural'dan sağlıkçılar hakkında skandal yorum

    Hakan Ural'ın, yorumcusu olduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında sağlıkçılar için "Gözünü oyardın" ifadesini kullanmasına tepkiler büyüyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 21:17
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    Hakan Ural'dan sağlıkçılar hakkında skandal yorum

    Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programı yorumcusu Hakan Ural, Kocaeli'de bir hastanede yaşanan olayı, Nur Tuğba Algül ile tartıştı.

    Hakan Ural'dan sağlıkçılara yönelik skandal bir yorum geldi.

    "SEN OLSAN GÖZÜNÜ OYARDIN"

    Ural'ın sağlıkçılar için Nur Tuğbaş Algül'e "Sen olsaydın gözünü oyardın" demesinin ardından Algül'ün de "Yapardım" yanıtı dikkat çekti.

    Hakan Ural'ın sözleri, sosyal medyada büyük tepki gördü.

    Hakan Ural'dan sağlıkçılar hakkında yorum: Sen olsan gözünü oyardın VİDEO

    Hakan Ural dan sağlıkçılar hakkında skandal yorum #1

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