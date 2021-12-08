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Hakan Ural'dan sağlıkçılar hakkında skandal yorum

Hakan Ural'dan sağlıkçılar hakkında skandal yorum

Hakan Ural'ın, yorumcusu olduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında sağlıkçılar için "Gözünü oyardın" ifadesini kullanmasına tepkiler büyüyor.