Sosyal medyadan saldırı niteliğinde yapılan paylaşımlar karşısında sessiz kalamayan sunucu Hakan Ural, "Bunlar çıldırmış, azmış" ifadelerini kullandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural, sosyal medyada özellikle son zamanlarda dikkat çeken 'hakaret' içerikli yorumlar hakkında açıklama yaptı.

Ural, söz konusu paylaşımı yapan kullanıcılara adeta ateş püskürdü.

"İLTİFAT ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİN, HAKARET ETME RAZIYIZ"

Sert ifadeler kullanan Ural, "Çok mu fanatiksin iltifat etme, hakaret etme razıyız. Bize ne oldu. Birisi öldüğünde Allah rahmet elyesin denir, bunlar ateşi bol olsun diyorlar.

"BUNLAR ÇILDIRMIŞ, AZMIŞ"

Çıldırmışlar bunlar azmış. Diyorum ki Hakan boşver, veremiyorum benim de bir yapım var. Bu ülkeyi seviyorum, bu insanları seviyorum. Fikirlerim, düşüncelerim var kabullenemiyorum." dedi.

Hakan Ural'dan sosyal medya hakaretlerine tepki

"YANGINDA KIYAMET KOPARTTILAR"

Orman yangınlarıyla mücadele döneminde sosyal medyada oluşan provokasyonlara da değinen Ural, şöyle devam etti:

Kıyamet kopartmadılar mı yangında helikopterlerle ilgili. Söndü çıt yok, yapıldı çıt yok.

"BU KADAR UTANMAZLIK OLMAZ"

Bu kadar utanmazlık, bu kadar ar damarı çatlamışlık olur mu. Ne oldu bu sosyal medya yasası, her dakika aynı sorunları yaşıyoruz."

Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a edilen hakaretlere de tepki gösterdi.

Ural, "Fütursuz kurulmadık cümle yok. Cumhurbaşkanı'nın eşi oraya gitmiş, insanlara moral başka ne olacak. Halkının sıkıntılarıyla alakalı moral olsun diye gidiyor. Çok mu fanatiksin iltifat etme, hakaret etme razıyız. Bize ne oldu, birisi öldüğünde Allah rahmet elyesin denir, bunlar ateşi bol olsun diyorlar. Çıldırmışlar bunlar azmış. Diyorum ki Hakan boşver, veremiyorum benim de bir yapım var. Bu ülkeyi seviyorum, bu insanları seviyorum. Fikirlerim, düşüncelerim var kabullenemiyorum." ifadelerini kullandı.